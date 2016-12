Bayern 2 11:05 bis 12:00 Magazin Populismus im Jahr 2016 Hauptsache dagegen, Hauptsache laut 2016-12-27 18:05 Merken "Brexit", "Merkel muss weg" und "Umvolkung" - der Populismus, vor allem von rechts, prägt das Jahr 2016 und den politischen Diskurs in Europa. Grund genug sich mit dem Phänomen des Populismus, seinen rhetorischen und politischen Implikationen und dem Zeitalter des "Postfaktischen" zu beschäftigen. Zu Wort in diesem Essay kommen unter anderem Günther Beckstein, Landesvater a.D., Kirchenmann und früherer Lautsprecher der CSU, Liane Bednarz, Publizistin und Expertin für die Sprache der AfD und Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin in Berlin. In Google-Kalender eintragen