ORF 1 15:20 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory 21 Sekunden USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sheldon, Leonard, Raj und Howard wollen sich den Indiana Jones-Film "Jäger des verlorenen Schatzes" ansehen, der im Kino mit zusätzlichen 21 Sekunden gezeigt wird. Penny und Bernadette finden das nicht so spannend und beschließen, einen Mädels-Abend zu machen. Amy ist begeistert von der Idee und schlägt eine Pyjamaparty vor. Die Jungs müssen kurz vor der Kinokasse dann erfahren, dass die Vorstellung ausverkauft ist - Sheldon ist außer sich und nicht mehr aufzuhalten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Lee Aronsohn, Steven Molaro, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver