Bayern 2 21:00 bis 22:00 Sonstiges Kafkas "Process" Geschichte eines Fragments "Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet." Schon der erste Satz des Romans Der Process gehört zu den berühmtesten Romananfängen des 20. Jahrhunderts. Dem Prager Schriftsteller Franz Kafka gelang mit der rätselhaften Geschichte des Josef K. ein Schlüsselwerk der deutschsprachigen Literatur, und das, obwohl er das Manuskript nie vollendete. So stand am Beginn der Editionsgeschichte des Romans das Konzept des Herausgebers Max Brod, den Fragmentcharakter des Textes zu mindern. Einer Verfügung Kafkas zum Trotz, der gefordert hatte, alle unveröffentlichten Manuskripte und Aufzeichnungen "ausnahmslos" zu verbrennen, veröffentlichte Brod den Text, wobei er die einzelnen Kapitel in eine Ordnung brachte, unvollständige Kapitel weg lies und Schreibweisen sowie Zeichensetzung überarbeitete. Erst nach und nach setzten er und folgende Herausgeber sich akribischer mit der Entstehungsgeschichte auseinander. Nicht zuletzt macht der Anfang 2010 zwischen den Erben des Brod-Nachlasses und der Nationalbibliothek in Tel Aviv heftig geführte Streit um die Sichtung bisher zurückgehaltener Teile des Nachlasses deutlich, wie komplex Überlieferungsfragen von Literatur sind. Davon erzählt Mira Alexandra Schnoor anhand der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von Kafkas Der Process. Mira Alexandra Schnoor, geb. 1962 in Manchester. BR-Sendungen u.a. Porträts von Herman Melville, Gertrude Stein, Virginia Woolf.