Bayern 2 09:05 bis 10:00 Magazin orange - Das Feiertagsmagazin Sehnsucht nach Schnee: Ein Gespräch mit Bernd Brunner, dem Autor von: "Als die Winter noch Winter waren. Geschichte einer Jahreszeit" / Geburtstag an Weihnachten: Wie wird da gefeiert? / Chanukka: Heute ist nicht nur Weihnachten sondern auch das jüdische Chanukka / Festessen: Was wird in anderen Ländern an den Feiertagen gekocht? / Evakuierung in Augsburg: Die Innenstadt muss wegen einer Fliegerbombe am 1. Weihnachtsfeiertag geräumt werden Merken Sehnsucht nach Schnee: Ein Gespräch mit Bernd Brunner, dem Autor von: "Als die Winter noch Winter waren. Geschichte einer Jahreszeit" / Geburtstag an Weihnachten: Wie wird da gefeiert? / Chanukka: Heute ist nicht nur Weihnachten sondern auch das jüdische Chanukka / Festessen: Was wird in anderen Ländern an den Feiertagen gekocht? / Evakuierung in Augsburg: Die Innenstadt muss wegen einer Fliegerbombe am 1. Weihnachtsfeiertag geräumt werden In Google-Kalender eintragen