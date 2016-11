France 3 23:20 bis 00:55 Sonstiges Fidel Castro, une vie au pouvoir 2001 Stereo 16:9 Merken Ce documentaire revient sur la figure politique emblématique de Cuba de ces 50 dernières années, Fidel Castro, l'homme et le politique. La réalisatrice Estela Bravo a rencontré Fidel Castro à plusieurs reprises lors d'entretiens non-protocolaires et eut l'accès exclusif aux archives de l'Etat cubain. La parole est donnée à ceux qui ont croisé la route du Lider Maximo comme notamment Sydney Pollack, Muhammed Ali ou Harry Belafonte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fidel (La historia no contada) Regie: Estela Bravo