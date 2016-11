ORF 1 18:05 bis 18:30 Trickserie Die Simpsons Lebe lieber unbebrudert USA 2009 Dolby Untertitel 16:9 Merken Bart muss beim Spielen erkennen, dass Lisa und Maggie etwas verbindet, was er als Junge nie haben wird: Schwesternliebe. Er wird von dem Gedanken besessen, ein Brüderchen zu bekommen und versucht mit allen möglichen Tricks, seine Eltern von Familienzuwachs zu überzeugen. Als er ein Waisenhaus besucht, beobachtet ihn der Waisenjunge Charlie. Der Kleine büchst aus und taucht bei Bart auf, um von nun an sein Bruder zu sein. Das geht nicht lange gut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Matt Selman Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12