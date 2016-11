RTL TVI 12:20 bis 12:35 Sonstiges Face à face Le bar à soupe Stereo Merken Emission présentée en alternance par Sabrina Jacobs, Fanny Jandrain, Fanny Rochez et Patrick Weber. Chaque jour, l'animateur(trice) présente et interviewe un invité en rapport à son actualité (sortie d'un album, tournée, parution d'un livre, collection,...). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Alain Colard, Jean-Marc Chavanne Originaltitel: Face à face

