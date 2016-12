Bayern 2 22:05 bis 00:00 Sonstiges Zündfunk extra Jingle Bells. Pop-Geschenke unter dem Weihnachtsbaum Merken Alle Jahre wieder legt der Zündfunk einen zweistündigen Fest-Mix aus Weihnachtsliedern unter den Baum - mit neuen Covers und raren Originalen. Aktuelle Popsongs und Alltime-Favourites zur stillen Zeit treffen auf unbekannte Versionen beliebter Klassiker - im Reggae-Gewand, in Soul, in Folk, etc. In vielen Genres und in allen Epochen der Popmusik nahmen und nehmen Musiker und Bands ihre festlichen Lieder auf. Ein Heiligabend-Ausklang mit seltenen Vinyl- und kostbaren Export-Platten - die Zündfunk Extra-Sendung für die ganze Familie ebenso wie für Alleinfeiernde, die nicht ganz auf den musikalischen Festrahmen verzichten wollen. Diesmal u.a. mit neuen Platten dabei, die Sammler Christos Davidopoulos entdeckt hat; Jackie Mittoo - After Christmas (Single-Reissue), Francesco Tristano - Merry Christmas, Mr Lawrence und Colder - Holy Night. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christos Davidopoulos, Ralf Summer