Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges Lesung Ludwig Thoma: "Die Heilige Nacht". Eine Weihnachtslegende In guter Tradition sendet Bayern 2 an Heiligabend Ludwig Thomas Langgedicht "Heilige Nacht", heuer vorgetragen von der Schauspielerin Monika Baumgartner. Die musikalische Umrahmung besorgt der Münchener Frauenchor, der die "5 Gesänge der Heiligen Nacht" nach Texten von Ludwig Thoma darbietet - eine Komposition von Peter Wittrich. Solistin an der Harfe ist Marlies Neumann. Gäste: Monika Baumgartner (Es liest)