Dvorák, Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 10. Aus dem Dvorák-Saal im Rudolfinum, Prag. Antonín Dvorák (1841-1904): Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 10. Jirí Belohlávek dirigiert die Tschechische Philharmonie. Als Neil Armstrong im Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat, hörte er in seinen Kopfhörern die Sinfonie "Aus der Neuen Welt" des tschechischen Komponisten Antonín Dvorák. Es war die erste Musik in der Geschichte der Menschheit, die auf einem fremden Planeten erklang. Dvorák stammte aus einfachem Milieu und wurde zu einem der großen Musiker des 19. Jahrhunderts. Uraufgeführt 1874 in Prag, zeigt die Dritte Dvoráks Entwicklung zu einem eigenständigen Stil. Sie ist seine einzige Sympho