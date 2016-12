Classica 20:15 bis 22:00 Musik Kerstmatinee aus Amsterdam: Bach, Weihnachtsoratorium - Kantaten 4-6 NL 2016 Stereo 16:9 Merken Live zeitversetzt aus dem Concertgebouw Amsterdam. Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium - Kantaten 4 bis 6. Marlis Petersen (Sopran), Ursula Eittinger (Mezzosopran), Daniel Behle (Tenor), Michael Nagy (Bariton), Nederlands Kamerkoor, Royal Concertgebouw Orchestra; Leitung: Trevor Pinnock. Die "Kerstmatinee" bildet eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Amsterdam. Die außerordentlich beliebte Konzertreihe findet jedes Jahr am 25. Dezember im Concertgebouw statt, dem Konzertsaal, nach dem das Orchester benannt ist. Es wurde 1888 gegründet und zählt zu den führenden Orchestern der Welt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Marlis Petersen (Sopran), Ursula Eittinger (Mezzosopran), Daniel Behle (Tenor), Michael Nagy (Bariton) Originaltitel: Kerstmatinee aus Amsterdam: Bach: Weihnachtsoratorium - Kantaten 4-6