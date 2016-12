Classica 20:15 bis 22:45 Musik Bach, Weihnachtsoratorium BWV 248 B 2012 Stereo 16:9 Merken Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248. Dorothee Mields (Sopran), Damien Guillon (Alt), Thomas Hobbs (Tenor), Peter Kooij (Bass), Collegium Vocale Gent; Leitung: Philippe Herreweghe. Aus dem Palais des Beaux-Arts in Brüssel. Das aus sechs Kantaten bestehende Weihnachtsoratorium bildet traditionell den musikalischen Höhepunkt zum Jahresende. Philippe Herreweghe, geboren 1947 in Gent, ist Spezialist für historische Aufführungspraxis. Seine Interpretationen faszinieren durch sorgfältige Phrasierung und ein durchsichtiges Klangbild, das den Kompositionen die Schwere nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dorothee Mield (Sopran), Damien Guillon (Alt), Thomas Hobbs (Tenor), Peter Kooij (Bass) Originaltitel: Bach, Weihnachtsoratorium BWV 248

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 296 Min. Das Supertalent

Show

RTL 00:00 bis 02:15

Seit 116 Min. Vier Brüder

Actionfilm

Sat.1 00:00 bis 02:00

Seit 116 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 96 Min.