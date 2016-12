Classica 20:15 bis 22:00 Musik Human Rights Concert aus Genf Joseph Haydn (1732-1809): Cellokonzert Nr. 1 C-Dur / Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sinfonia concertante Es-Dur KV 297b CH 2016 Stereo 16:9 Merken Live zeitversetzt aus dem Saal der Menschenrechte und der Allianz der Zivilisationen im Büro der Vereinten Nationen in Genf. Joseph Haydn: Cellokonzert Nr. 1 C-Dur - Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante Es-Dur KV 297b. Kian Soltani (Violoncello), West-Eastern Divan Orchestra, Leitung: Daniel Barenboim. Musik als Sprache des Friedens - diese Vision vereint die jungen Musiker aus Israel, Palästina, Syrien, Jordanien, Ägypten und Europa. Sie spielen gemeinsam im West-Eastern Divan Orchestra, das Daniel Barenboim 1999 zusammen mit dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said (1935-2003) gründete. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Kian Soltani (Violoncello) Originaltitel: Human Rights Concert aus Genf Musik: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart