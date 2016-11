Spiegel Geschichte 05:55 bis 06:45 Dokumentation Geheimnis in der Tiefe Die Knochenspur - Auf der Suche nach der SS Armenia GB, CDN 2006 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Juni 1915: Die SS Armenian ist auf dem Weg von den USA nach England. An Bord: mehr als 1.400 Maultiere für die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Ein deutsches U-Boot versenkt den Frachter. 29 amerikanische Maultiertreiber und die hilflosen Lastentiere ertrinken. Die Empörung in den USA ist groß. Erst sechs Wochen zuvor war der Luxusliner Lusitania versenkt worden. Der Angriff auf die Armenian wird zur internationalen Affäre. Der immer größere Druck treibt die USA letztlich in den Ersten Weltkrieg. Jetzt geht ein Taucherteam auf die Suche nach dem Wrack vor der Küste von Cornwall. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Deep Wreck Mysteries Altersempfehlung: ab 12

