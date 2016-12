BBC Entertainment 09:35 bis 10:05 Sonstiges Doctors Take Two GB 2015 Merken Heston starts recording his wine vlog. Ayesha has a very unusual blind date experience. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Owen Brenman (Dr. Heston Carter) Jessica Regan (Dr. Niamh Donoghue) Laura Rollins (Ayesha Lee) Jan Pearson (Karen Hollins) Lorna Laidlaw (Mrs. Tembe) Chris Walker (Rob Hollins) Ian Mercer (Andy Weston) Originaltitel: Doctors Regie: Gary Williams