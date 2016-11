ORF 3 21:05 bis 21:55 Dokumentation Fidel Castro - Ein Leben für die Revolution D 2004 2016-11-29 03:25 Stereo 16:9 Merken Fidel Castro hat Generationen amerikanischer Präsidenten überlebt, sowjetische Generalsekretäre, CIA-Direktoren, Attentäter. Seit 1959 war der kubanische Revolutionär an der Macht, länger als jeder andere Staats- oder Regierungschef. Jetzt ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Noch wenige Monate vor seinem Geburtstag geschah das Unglaubliche, kam mit Barack Obama erstmals seit 88 Jahren wieder ein US-Präsident zu Staatsbesuch nach Kuba - doch der greise Revolutionsführer blieb sich treu und überließ den hohen Gast seinem Bruder. Fidel Castro wurde bewundert und gehasst, war eine lebende Legende. Doch der Mensch hinter der Fassade des Revolutionsführers war bleib ein großer Unbekannter. Wer war Fidel Castro wirklich? Wie ist seine Willenskraft zu erklären? Worin bestand sein Stolz? Was machte seinen Sexappeal aus? Wie äußerte sich seine Härte, seine Skrupellosigkeit? Seit Jahrzehnten schottete Castro sein Privatleben völlig ab. Nur wenige Personen standen dem misstrauischen Staatschef nahe. Um seine bewegende Lebensgeschichte machte er bis zuletzt ein großes Geheimnis. Der Dokumentarfilmer Stephan Lamby und der Buchautor Volker Skierka ("Fidel Castro. Eine Biographie") haben ein aufwendig recherchiertes Psychogramm des kubanischen Revolutionärs verfasst. Detailgenau schildern sie, wie der kubanische Revolutionär historische Augenblicke erlebt hat: Von der Ermordung John F. Kennedys, über spannungsgeladene Besuche in New York und Moskau, bis zum Tod von Che Guevara. Darüber hinaus haben sie den Fidel Castro der Vergangenheit beobachtet. Fidel Castro war stets ein politischer Überlebenskünstler - bis zu seiner schweren Krankheit und der Machtübergabe an seinen Bruder Raúl. Zu den Interviewpartnern der Dokumentation zählen unter anderem Castros große Liebe Natalia Revuelta, ihre gemeinsame Tochter Alina, Castros früherer Kampfgefährte Huber Matos, Michail Gorbatschow, Ex-US-Außenminister Henry Kissinger, der ehemalige deutsche Botschafter auf Kuba Bernd Wulffen, der frühere Che Guevara-Freund Jean Ziegler, der Schriftsteller Norberto Fuentes, so wie Che Guevaras Tochter Aleida. Für viele ist Castro ein Symbol politischer Unabhängigkeit, von Durchhaltevermögen. Andere erkennen in ihm nur noch ideologische Erstarrung. Jedoch: Von Kritikern hat sich Castro nie sonderlich beeindrucken lassen. Die Geschichte, die der Film von Stephan Lamby und Volker Skierka erzählt, ist gleichermaßen Weltgeschichte wie Castros Lebensgeschichte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fidel Castro - Ein Leben für die Revolution Regie: Stephan Lamby/Volker Skierka