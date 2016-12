ATV 20:15 bis 22:25 Komödie Nachts im Museum 2 USA, CDN 2009 2016-12-27 12:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Drei Jahre nach seinen magischen Abenteuern im New Yorker Naturkunde-Museum hat Larry Daley seinen dortigen Job als Nachtwächter an den Nagel gehängt, um als Geschäftsmann durchzustarten. Als er dem Museum einen Besuch abstattet, erfährt Larry, dass die Ausstellungsstücke durch Hologramme ersetzt werden und künftig im Keller des Smithonian National Archiv untergebracht werden. Zudem hat Cowboy Jedediah schlechte Nachrichten für Larry: Die goldene Tafel von Ahkmenrah wurde mit übersiedelt und Pharao Kahmunrah will sie in seinen Besitz bringen, um damit eine Armee aus der Unterwelt zu beschwören. Der Pharao hat bereits Schurken wie Napoleon und Iwan den Schrecklichen auf seine Seite gezogen. Doch auch Larry holt sich Verstärkung, um Kahmunrah von seinem heimtückischen Plan abzuhalten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Stiller (Larry Daley) Amy Adams (Amelia Earhart) Owen Wilson (Jedediah) Hank Azaria (Kah Mun Rah) Robin Williams (Teddy Roosevelt) Christopher Guest (Iwan IV.) Alain Chabat (Napoleon) Originaltitel: Night at the Museum: Battle of the Smithsonian Regie: Shawn Levy Drehbuch: Robert Ben Garant, Thomas Lennon Kamera: John Schwartzman Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6