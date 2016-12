ATV 2 04:05 bis 05:20 Dokumentation Der Themenabend Die kuriosen Hobbys der Österreicher/innen! A 2016 Stereo Merken Wie sieht das Leben der Österreicher/innen abseits des Arbeitsalltags aus? Welche Hobbys sorgen für Kopfschütteln und wer zieht Neider hinter sich her? Vom Nacktrend bis hin zur Schatzsuche, Andreas Moravec gibt in der neuen Themenabend-Folge Einblick in die vielfältigsten und kuriosesten Freizeitbeschäftigungen der Österreicher/innen! . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Moravec Originaltitel: ATV Der Themenabend

