ATV 2 12:55 bis 16:35 Drama Rosamunde Pilcher: September D, GB, USA 1996 Nach dem Roman von Rosamunde Pilcher Stereo 20 40 60 80 100 Merken Kathy Steynton wird 21 und ihre Eltern Verena und Edmund planen einen großen Ball, bei dem das wichtige Ereignis gefeiert werden soll. Während Verena das idyllische Städtchen Strathcroy mit ihren Vorbereitungen in helle Aufruhr versetzt, kündigt sich ein ungebetener Gast an. Die bildschöne Pandora kehrt anlässlich der Tanzparty für Kathy zurück. Zwanzig Jahre zuvor war sie unter mysteriösen Umständen aus ihrem Heimatdorf verschwunden. Damals ging sie mit einem rätselhaften Geheimnis, das sie bis heute für sich behalten hat. Nun scheint die Zeit gekommen zu sein, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacqueline Bisset (Pandora) Michael York (Edmund) Edward Fox (Archie) Mariel Hemingway (Virginia) Jenny Agutter (Isobel) Virginia McKenna (Violet) Paul Guilfoyle (Conrad) Originaltitel: September Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Lee Langley Kamera: Peter Sinclair Musik: Richard Hartley