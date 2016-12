DR Kultur 18:30 bis 20:00 Sonstiges "Der geheimnisvolle Fremde" Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Mark Twain Merken Im Winter des Jahres 1590 kommt ein junger, sympathischer Fremder in das österreichische Eseldorf. Der mit magischen Kräften ausgestattete Neffe des Teufels, genannt Satan, bemüht sich um die Freundschaft von drei Jungen aus dem Dorf. Sie sind fasziniert von dem geheimnisvollen Fremden. In interessanten Gesprächen und lehrreichen Beispielen erzählt er ihnen viel über die Verderbtheit, Missgunst und Rohheit der Menschen und die Grausamkeiten, die im Namen Gottes geschehen. Das Hörspiel ist bei Hörbuch Hamburg als CD erschienen. Illustrationen: ATAK. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jannik Schümann (Theodor), Alexander Fehling (Satan), Robert Gwisdek (Seppi), Sebastian Urzendowsky (Nikolaus), Andreas Schmidt (Sterndeuter), Christian Grashof (Pater Peter), Felix von Manteuffel (Richter), Bärbel Bolle (Ursula), Luise Berndt, Jule Böwe, Regie: Kai Grehn Musik: Tarwater / Michael Nyman