hr2 15:30 bis 17:00 Sonstiges hr2-Kulturlunch Cellissimo!!! Eine musikalisch-literarische Liebeserklärung an das Cello Von allen Instrumenten ähnelt das Violoncello der menschlichen Stimme am meisten. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum das Cello mit seinem weichen Ton "auf tiefer, unergründlicher Ebene an unser Gefühl" rührt. Dieser Satz stammt übrigens nicht von einem Cellisten, sondern vom großen Geiger Yehudi Menuhin. Das Cello übernahm die "Hauptrolle" bei dieser Matinee, die hr2-kultur heute sendet.. Gleich zehn Celli sind zu hören: die komplette Cello-Gruppe des hr-Sinfonieorchesters. Gespielt wird Musik für ein Cello, für zwei, vier, acht und mehr Celli von Bach bis Pärt, von Funck bis Johann Strauß. Literarisch wird das Musikprogramm ergänzt unter anderem durch Auszüge aus "Mara" von Wolf Wondratschek, der abenteuerlichen Geschichte eines Cellos, von ihm selbst erzählt Gäste: Die Cellisten des hr-Sinfonieorchesters, Christoph Pütthoff (Rezitation)