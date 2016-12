hr2 11:30 bis 12:00 Sonstiges Camino - Religionen auf dem Weg Geschenkte Zeit. Die Tage zwischen den Jahren Merken Ein jegliches hat seine Zeit, heißt es im Alten Testament. Was aber halten die Tage zwischen den Jahren für uns bereit? Ganz zweifellos ein Geschenk: Besinnlich gestimmt durch das Weihnachtsfest, vielleicht auch ein wenig erschöpft, warten wir auf das, was da kommen wird: das neue Jahr. Zeit, die man mit Warten verbringt, gilt vielen als verlorene Zeit. Richtig betrachtet ist es aber viel eher gewonnene Zeit. Frei von Aufgaben und Zwängen kommen wir zu einer nur selten erlebten inneren Ruhe. Langsam sortiert sich unser Seelenleben, verschüttete Gefühle beginnen sich wieder zu regen, vergessene Ideen bringen sich in Erinnerung. Und auch ganz neue Gedanken nutzen die Gunst der geschenkten Stunden. In Google-Kalender eintragen