hr2 06:05 bis 07:30 Sonstiges Geistliche Musik Glocken der evang. Immanuelkirche in Königstein, Hochtaunuskreis K.E. Nößler: "Tröstet mein Volk" op. 39 (RIAS-Kammerchor, Leitung: Uwe Gronostay) Praetorius: "Vom Himmel hoch, da komm ich her" (Dorothee Mields, Sopran; Paul Agnew, Tenor; Lautten Compagney; Wolfgang Katschner, Laute und Leitung) Schmelzer: Sonata "Pastorella" für zwei Violinen und Basso cont. (Mitglieder von L'arpa festante) Johann Melchior Gletle: "Transeamus pastores" (Raitis Grigalis, Bass; Musica Fiorita, Leitung: Daniela Dolci) Franck: Offertoire pour la Messe de Minuit (Hans-Jürgen Küsel, Orgel) Poulenc: Quatre Motets pour le temps de Noël (Polyphony, Leitung: Stephen Layton) Gigout: Rhapsodie sur des Noëls (Kalevi Kiviniemi, Orgel) J.S. Bach: Kantate BWV 64, "Sehet, welch eine Liebe" (Ann Monoyios, Sopran; Sara Mingardo, Alt; Rufus Müller, Tenor; Stephan Loges, Bass; Monteverdi Choir; English Baroque Soloists, Leitung: John Eliot Gardiner)