NDR Info Das Feature Aus der Traum? Über das Scheitern Wer scheitert, in der Liebe, im Beruf, mit einem Projekt, das er leidenschaftlich verfolgte, für den bricht eine Welt zusammen. "Man verliert seine Daseinsberechtigung", sagt der Tischlermeister Andreas Thielemann. Neben ihm sind in dem Feature eine Musikerin, ein Wissenschaftler, ein Historiker, ein Regisseur und ein Zeichner zu hören. Manchmal scheitert etwas, was längst den Sinn verloren hatte; man hatte sich nur nicht getraut, dies anzuerkennen. Scheitern macht erst einmal schutzlos, orientierungslos. Aber es ist auch eine Chance für Veränderung und für einen neuen Traum.