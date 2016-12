NDR Info 06:30 bis 07:00 Sonstiges Die Reportage Hüter der Herde. Auf Wanderschaft mit Hirte, Hunden und Schafen 2016-12-26 17:30 Merken "Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde". Wenn dieses Jahr an Heiligabend die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird, werden darin einmal mehr die Schafhirten als Erste von der Geburt des Christkindes erfahren. Auch rund 2.000 Jahre nach diesem Ereignis sind Wanderschäfer mit ihren Tieren unterwegs. Ihr Beruf gilt als einer der ältesten überhaupt und zeigt sich teilweise heute noch so, wie in der Bibel beschrieben. In der Reportage folgt die Autorin einem Schäfer und seiner Herde durch Norddeutschland, und sucht sie - die Orte des friedvollen Grasens, wenn sie denn nicht bereits von anderen abgegrast wurden. In Google-Kalender eintragen