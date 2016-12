WDR 22:40 bis 23:10 Serien Der letzte Cowboy Folge: 1 Auf gute Nachbarschaft D 2016 Stereo Untertitel HDTV Neu Neue Staffel Merken Hasso Gründel ist entsetzt: Der neue Chef der Staubsaugerfirma Kattelmann will die Abteilung Außendienst schießen. Damit Hasso, als Koordinator Außendienst, und "seine" "Cowboys" vom Haustürverkauf nicht auf der Straße stehen, lässt er sich auf einen Deal ein: Hasso muss selbst in drei Wochen 60 Staubsauger an der Tür verkaufen. Und das auch noch im Vorgebirge, dem Niemandsland zwischen Köln und Bonn. Seine erste Tour führ ihn zum Haus der Reckmanns, einem ängstlichem Paar, das überall Gefahren wittert. Bevor sie sich den Staubsauger genauer ansehen wollen, schicken sie Hasso nach gegenüber: Ihre Nachbarin scheint seit Tagen verschwunden zu sein, Hasso soll doch mal nachsehen, was da los ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Jordan (Hasso Gründel) Andreas Potulski (Alexander von Thebenstein) Martin Thiel (Walter Bäumler) Frank Schneider (Heinz Müller) Ralf Drexler (Helmut Jung) Gabriela Maria Schmeide (Maria Fischer) Christa Rockstroh (Gabi Reckmann) Originaltitel: Der letzte Cowboy Regie: Lars Jessen Drehbuch: Lars Albaum, Sonja Schönemann, Markus Barth Kamera: Kristian Leschner Musik: Jakob Ilja