BR Fernsehen 23:50 bis 01:35 Komödie Das wilde Schaf F, I 1974 20 40 60 80 100 Merken Dem sonst so schüchternen Bankangestellten Nicolas Mallet gelingt es, auf offener Straße die hübsche Marie-Paul anzusprechen - und schließlich sogar zu verführen. Als er seinem Freund Claude Fabre, einem erfolglosen Schriftsteller, von seinem Erfolgserlebnis erzählt, wird Mallet bewusst, dass er nun ein für alle Mal die Grenzen seiner Befangenheit überwunden hat. Gestärkt mit neuem Selbstbewusstsein bricht Mallet kurzentschlossen mit seinem alten Leben und widmet sich einem neuen Ziel: Er will zu Reichtum gelangen, indem er einflussreiche Frauen verführt. Blind folgt der enthemmte Mallet den Anweisungen seines Freundes, der den ungewöhnlichen Weg zum Erfolg inszeniert. Zunächst soll die schöne, aber distanzierte Professorengattin Roberte verführt werden. Und ihr sollen zahlreiche weitere Eroberungen folgen. In regelmäßigen Zusammenkünften werden Pläne ausgearbeitet, Aufträge erteilt, Karteikarten über die Verführten und deren Kontakte angelegt. Die dominante Flora, die ihn anfangs erniedrigt, führt Mallet schließlich in die Schicht der Betuchten und Einflussreichen ein. Auch eine weitere Beziehung zahlt sich, dank eines großzügigen Erbes, aus. Allmählich gewinnt das für Mallet amüsante Spiel existenzielle Bedeutung. Mithilfe seiner Figuren skizziert der Regisseur - wenn auch karikaturistisch überzeichnet - eine gesellschaftliche Realität. Indem er mit den Gefühlen seiner Liebhaberinnen spielt, erschleicht sich Mallet skrupellos den Weg in Politik und Geschäftswelt. Als das Netz aus Lügen und Intrigen seine Opfer fordert, ist er jedoch auf sich allein gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Roberte Groult) Jean-Louis Trintignant (Nicolas Mallet) Jean-Pierre Cassel (Claude Fabre) Jane Birkin (Marie-Paule) Florinda Bolkan (Flora) Georges Wilson (Lucien Lourceuil) Henri Garcin (Berthoud) Originaltitel: Le mouton enragé Regie: Michel Deville Drehbuch: Christopher Frank Kamera: Claude Lecomte Musik: José Berghmans, Camille Saint-Saens Altersempfehlung: ab 18