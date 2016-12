BR Fernsehen 11:00 bis 12:30 Komödie Single Bells A, D 1998 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kati und Jonas, die seit Jahren zeitgemäß in der "Single-Zweisamkeit" leben, planen vor dem Weihnachtstrubel nach Mauritius zu entfliehen. Doch in den Tagen vor dem Fest wird Kati plötzlich sentimental. Ihr größter Wunsch, zu heiraten und so rasch wie möglich ein Kind zu haben, wird von Jonas einfach ignoriert. Nach einem handfesten Krach scheidet man im Zorn. Spontan lädt Kati sich bei ihrer Schwester Luiserl auf dem Land ein. Beim letzten Glas Champagner vor der Weihnachtspause wird die toughe Werbeagenturchefin Kati Treichl unerwartet von der allgemeinen Familienplanung ihrer Mitarbeiterinnen angesteckt. Sie ist jetzt 35, hat alles gesehen, alles erreicht, jetzt will sie auch ein Kind und heiraten. Die Aussprache mit Freund Jonas verläuft kurz und schmerzvoll. Als Kinderarzt ständig von Windpocken und anderen Wehwehchen umgeben, will er privat das Glück ohne Trauschein und Babygeschrei genießen. Katarina ist wütend und frustriert. Ausgerechnet einen Tag vor Heiligabend cancelt sie nicht nur die geplante Mauritius-Reise, sondern auch die Beziehung zu Jonas. Spontan reist sie zu ihrer Schwester Luise aufs Land. Sie ahnt nicht, worauf sie sich da einlässt. Statt friedlicher Familienidylle mit Luiserl, deren Mann Johannes und den beiden Kindern Sissi und Gregor erwartet Kati das blanke Chaos. Johannes Mutter, die Omama, weilt dort ebenfalls über die Feiertage und übernimmt sofort das Kommando in der Küche. Zu allem Überfluss schneit als Überraschungsgast auch noch Katis und Luiserls Mutter Lilibet herein. Aus ist es mit dem Fest der Liebe und des Friedens: Der familiäre Kleinkrieg tobt mit gegenseitigen Sticheleien und Eifersüchteleien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martina Gedeck (Kathi Treichl) Gregor Bloéb (Jonas Meixner) Erwin Steinhauer (Johannes Moor) Mona Seefried (Luiserl Moor) Inge Konradi (Johannes' Mutter) Johanna von Koczian (Lilibet) Thomas Beyrhofer (Gregor) Originaltitel: Single Bells Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Ulrike Schwarzenberger Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Anna Lauvergnac Altersempfehlung: ab 12