TNT Comedy 02:00 bis 02:10 Trickserie Robot Chicken Mitternachts-Snack USA 2005 Merken Conan O'Brien ist Randy, der vergessliche Pizzajunge, Benjamin Franklin tritt in einem Wrestling Kampf gegen die Brüder Wright an und auch das Rumpelstilzchen hat in dieser Folge einen Auftritt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken Regie: Seth Green Drehbuch: Jordan Allen-Dutton, Mike Fasolo, Douglas Goldstein, Jordan Allen-Dutton, Mike Fasolo, Douglas Goldstein, Seth Green , Pat McCallum, Tom Root, Matthew Sen Kamera: Bryan Garver Musik: Adam Sanborne Altersempfehlung: ab 16