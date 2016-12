Deutschlandfunk 23:05 bis 23:57 Sonstiges Jazzfacts Into the Cool. Jahreszeitliche Jazz-Impressionen. Musik von Michael Wollny, Terje Isungset, Huong Thanh, Ralph Towner u.a. Merken Jazz an Weihnachten muss nicht immer gleich Swingin' Christmas bedeuten - mit jenen allzu bekannten, in der Adventszeit allgegenwärtigen Weihnachtsliedern, die den Reigen der weißen Schneeflöckchen mit Blue Notes durchsetzen. Das Thema Jahreszeiten hat Musiker aus fast allen Stilbereichen inspiriert und zu Kompositionen angeregt. Die ästhetische Verarbeitung von Naturbeobachtungen und Landschaftseindrücken ist unter Jazzmusikern weit verbreitet, nicht nur bei Vertretern aus dem hohen, kalten Norden Europas. Der zweite Weihnachtstag klingt aus mit im wahrsten Sinne "coolen" Klängen: von der Vertonung fallenden Schnees bis hin zu Instrumenten aus Eis! In Google-Kalender eintragen