ORF 1 20:15 bis 21:45 Trickfilm Die Eiskönigin - Völlig unverfroren USA 2013 Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen 2016-12-27 07:50 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Absolut cool - der bislang erfolgreichste Animationsfilm endlich im Fernsehen! Rasant inszenierte und großartig animierte Neuinterpretation des Hans Christian Andersen-Märchens. Nach "Rapunzel - neu verföhnt" der nächste Disney-Klassiker voll Humor, Gefühl und Fantasie. Robert Palfrader als intriganter Herzog von Pitzbühl und Hape Kerkeling als urkomischer Schneemann Olaf laufen dabei stimmlich zur Höchstform auf. Oscar-gekrönt als bester Animationsfilm und für die Musik! Prinzessin Elsa kann alles in Schnee und Eis verwandeln. Als Kind lässt sie beim Spielen beinahe das Herz ihrer kleinen Schwester Anna erfrieren. Die Trolle raten daher, Elsa zu isolieren. Nach dem Tod ihrer Eltern wird sie zur Königin gekrönt. Am Tag der Zeremonie stolpert Anna über ihren Traumprinzen Hans, doch Elsa verweigert ihnen ihren Segen. Kurzerhand lässt sie ganz Arendelle im ewigen Eis versinken, flieht in die Berge und erschafft sich dort einen riesigen Eispalast. Anna will sie zurückzuholen. Naturbursch Kristoff, dessen Rentier Sven und Schneemann Olaf werden dabei zu treuen Gefährten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Yvonne Greitzke (Prinzessin Anna von Arendelle) Hape Kerkeling (Olaf) Robert Palfrader (Herzog von Pitzbühl) Robin Kahnmeyer (Prinz Hans von den südlichen Inseln) Originaltitel: Frozen Regie: Chris Buck, Jennifer Lee Drehbuch: Jennifer Lee, Chris Buck, Shane Morris Musik: Robert Lopez, Kristen Anderson-Lopez