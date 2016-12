Bayern 4 16:05 bis 17:00 Sonstiges Aus den BR-Studios Merken <bk>Johann Adolf Hasse: Cantata B-Dur (Tabea Debus, Flöte; Lea Rahel Bader, Violoncello; Kohei Ota, Theorbe; Johannes Lang, Cembalo)<ek><bk>Orazio Vecchi: "Gitene ninfe" (Cécile Kempenaers, Sopran; Benno Schachtner, Countertenor; Capella de la Torre, Leitung: Katharina Bäuml)<ek><bk>Antony Holborne: "The fruit of love" (Capella de la Torre, Leitung: Katharina Bäuml)<ek><bk>Stefano Felis: Missa super voces musicales La, sol, fa, mi, re, ut , Credo (Marina Szudra, Sopran; Jochen Blume, Tenor; Schola Cantorum Nürnberg; I Fedeli, Ltg.: Pia Praetorius)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: "Ich freue mich in dir" (Lautten Compagney Berlin, Leitung: Wolfgang Katschner)<ek>. In Google-Kalender eintragen