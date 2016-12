Super RTL 10:45 bis 12:00 Trickfilm In einem Land vor unserer Zeit - Auf der Suche nach dem Beerental USA 2007 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eines Tages begegnen die Freunde Littlefoot, Cera, Spike, Petrie und Ducky zwei fremden Dinosauriern. Es sind Gelbbäuche, die sich allem Anschein nach verirrt haben. Sie heißen Loofah und Doofah und sind bei der Suche nach dem Beerental vom Weg abgekommen. Ehrensache für die kleinen Dinos, dem lustigen Duo zu helfen. Trotz all dem verzweifelten Umherirren haben sich Loofah und Doofah ihre gute Laune bewahrt. Damit sie das Beerental dieses Mal nicht wieder verfehlen, machen sich die Freunde gemeinsam auf den Weg. Obendrein geben Littlefoot, Cera, Spike, Petrie und Ducky an die Gelbbäuche allerhand Weisheiten weiter. Das sind zum Beispiel so wichtige Lebenslektion wie diese: Entfernt euch nie von der Gruppe! Bleibt immer bei den Freunden. Haltet euch an die Regeln! Gut gemeinte Ratschläge. Doch für das leicht chaotische Gespann Loofah und Doofah ist, wie es scheint, alles etwas anders. Und obwohl sie so unkontrolliert und wild durchs Leben wandern, kommen die Gelbbäuche schließlich doch nach ans Ziel: das Beerental. Und damit haben vor allem Littlefoot und seine Freunde etwas Wichtiges gelernt: Was für einen selber gilt, muss nicht auf andere zutreffen. Jeder lebt nach seinen Regeln. Und das ist gut so. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land Before Time XIII: the Wisdom of Friends Regie: Jamie Mitchell, Charles Grosvenor Drehbuch: John Loy Musik: Michael Tavera