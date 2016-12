puls 4 20:15 bis 22:00 Fantasyfilm Dracula Untold USA 2014 2016-12-26 01:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Türken unter Führung des mächtigen Sultans Mehmed wollen in Transsylvanien erneut Kinder für ihre Armee rekrutieren, um ganz Europa in ihre Gewalt zu bringen. Graf Vlad der einst für die Osmanen als Kindersoldat kämpfen musste und sich als "Pfähler" einen Namen machte, verweigert dem Despoten den Gehorsam. Um seine Untertanen sowie Frau und Sohn vor dem Zorn des Despoten zu schützen, begibt er sich ins Reißzahngebirge und geht dort mit einem mysteriösen Ungeheuer einen unheiligen Pakt ein, der ihn zum unsterblichen Monster macht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Luke Evans (Vlad der Pfähler/Dracula) Dominic Cooper (Mehmed II.) Sarah Gadon (Mirena) Charles Dance (Vampire) Art Parkinson (Ingeras) Diarmaid Murtagh (Dumitru) Paul Kaye (Lucian) Originaltitel: Dracula Untold Regie: Gary Shore Drehbuch: Matt Sazama, Burk Sharpless Kamera: John Schwartzman Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12