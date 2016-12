Nachwuchs versetzt die Addams Family in helle Aufregung. Der kleine Pupert ist sich der Eifersucht seiner Geschwister Pugsley und Wednesday sicher. Also wird als Kindermädchen die laszive Debbie engagiert. Die ist jedoch mehr an den Millionen von Onkel Fester interessiert als am Wohlbefinden Puperts. In Google-Kalender eintragen