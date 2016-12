ORF 2 04:10 bis 05:55 Komödie Tafelspitz A, D 1994 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Lilli wird von ihrer Mutter, die ein Landgasthaus führt, zur "Meisterköchin" ausgebildet. Um die große weite Welt kennenzulernen, geht sie nach Berlin. Dort beeindruckt den amerikanischen Chef ihres Hausherrn ihre Kochkunst derart, dass er "den" Koch abwirbt und für seinen Haushalt in New York engagiert. Lilli fliegt mit dem Privatsekretär William nach New York, wo sie ihren unbekannten Chef nach allen Regeln der Kunst 'bekocht'. Bei einem Spaziergang lernt sie einen jungen Mann kennen, in den sie sich schließlich verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annika Pages (Lilli) Christiane Hörbiger (Karoline) Otto Schenk (William) Jan Niklas (Thomas Jefferson) Fritz Eckhardt (Hofrat) Nicolás Artajo-Kwasniewski (John) Ed Brigadier (Mr. Hitchcock) Originaltitel: Tafelspitz Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Ulrike Schwarzenberger Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Christian Kolonowits

