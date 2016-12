ORF 1 06:35 bis 07:00 Kinderserie Servus Kasperl Kasperl & Pezi: Das Pilzgericht A 2008-2010 Stereo 16:9 Merken Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! Heute: Kasperl und Pezi werden von der aufgeregten Kräuterliesl aufgesucht. Irgendetwas stimmt nicht im Wald. Sie hat beim Kräutersuchen eine Stimme gehört, die ganz ängstlich gejammert hat, dass niemand mehr helfen könne. Kasperl und Pezi machen sich sofort auf den Weg in den Wald. Dort finden sie den verzweifelten Schwammerlkönig, der ihnen Folgendes berichtet: Frau von Dohstrumm, der der ganze Wald gehört, hat vor, diesen umzuholzen, da ihr die Bäume die Aussicht verstellen. Das würde bedeuten, dass alle Schwammerln und viele Tiere ihr Zuhause verlieren würden. Kasperl und Pezi sind empört. Wie kann man nur so dumm sein wie diese Frau von Dohstrumm? Aber Kasperl hat bereits einen Plan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servus Kasperl