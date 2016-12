Schweiz 2 18:00 bis 20:00 Wintersport Art on Ice 2016 CH 2016 Stereo HDTV Merken Sie sang 2012 bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in London und war in der Jury von "The Voice UK": Die 27-jährige Britin Jessie J gewann bereits zwei Brit Awards, hat mehr als 18 Millionen Fans bei Facebook, und ihre Hits schaffen 100 Millionen Aufrufe und mehr bei YouTube. Jessie J ist eine facettenreiche Sängerin. Das Publikum darf sich auf die herausragende Stimme einer jungen grossen Entertainerin und Songwriterin freuen. The Jacksons, das sind Jackie, Jermaine, Marlon und Tito Jackson, die Brüder des 2009 verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson. Die Musikzeitschrift "Rolling Stone" schrieb über die in den 1960er-Jahren gegründete Band: "Die Jacksons sind die erfolgreichste 'black music group' aller Zeiten." "I'll Be There" oder auch "Never Can Say Goodbye" sind Hits für die Ewigkeit. James Gruntz repräsentiert musikalisch die Schweiz auf der "Art on Ice"-Bühne. Er ist der Grosscousin des vor zwei Jahren verstorbenen Jazzmeisters George Gruntz und gewann 2015 zwei Swiss Music Awards. 2016 treten bei "Art on Ice" wie gewohnt die besten Eiskunstläuferinnen und -läufer der Welt auf. Der Schweizer Publikumsliebling Stéphane Lambiel ist dabei, dann auch der aktuelle Weltmeister Javier Fernández, die Doppel-Olympiasieger und frisch verheirateten Tatiana Volosozahr und Maxim Trankov, die Olympiasiegerin Adelina Sotnikova, die Eistanz-Olympiasieger Meryl Davis und Charlie White, die Eistanzweltmeister Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron. Zu sehen ist seit 2011 auch wieder einmal der dreifache Weltmeister und Olympiasieger von 2006 Evgeni Plushenko. Der Russe springt spektakulär wie eh und je und will unbedingt 2018 noch einmal bei den Olympischen Spielen in Südkorea starten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Viola Tami Gäste: Gäste: Jewgeni Plushenko, Stéphane Lambiel, Javier Fernandez, Tatiana Volosozhar, Maxim Trankov, Ksenia Stolbova, Fedor Klimov, Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron, Elizaveta Nugumanova, Petr Gumennyk, Meryl Davis, Charlie White, Adelina Sotnikova, Zabato Beb Originaltitel: Art on Ice 2016 Musik: The Jacksons