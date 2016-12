Schweiz 1 03:50 bis 05:00 Märchenfilm Hans im Glück D 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Sieben Jahre hat Hans bei einem Müller verbracht und hart gearbeitet. Nun möchte er nachhause. Als Dank für die geleistete Arbeit schenkt ihm der Müller einen schweren Goldklumpen, den die schöne Müllerstochter Anna in ihr rotes Tuch einschlägt. Auch zwei tollpatschige Halunken haben es auf das Gold abgesehen und verfolgen Hans unbemerkt. Auf seinem Weg nachhause begegnet dieser einem Reiter. Weil das schwere Gold dem jungen Hans eine Last ist, tauscht er es gegen das Pferd des Reiters ein. Ein Stück weiter tauscht er das Pferd gegen eine Kuh. Auf seinem langen Weg nachhause wickelt er weitere Tauschgeschäfte ab: die Kuh gegen ein Ferkel, das Ferkel gegen eine Gans und diese zuletzt gegen zwei Schleifsteine. Doch dann fallen ihm die Steine in einen Brunnen. So kommt Hans zwar mit leeren Händen, aber keineswegs unglücklich bei seinen Eltern an. Er denkt nun nämlich an die hübsche Müllerstochter Anna und sehnt sich nach ihr. Wie bei den Brüdern Grimm nimmt der unvorteilhafte Tauschhandel mit allerlei hinterlistigen Typen seinen Verlauf. Doch Losansky und seinem Produzenten Genschow gelingt es, keinen energielosen Hans, sondern einen lebenslustigen Jungen zu kreieren, der zwar naiv reagiert, sich aber stets für den einfacheren Lebensweg entscheidet. Hochkarätig besetzt, ist "Hans im Glück" ein Film, in dem Kinder auf unterhaltsame Weise mit nichts Geringerem als dem Sinn des Lebens konfrontiert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Bieber (Hans) Walfriede Schmitt (Mutter) Günter Naumann (Vater) Fred Dalmare (Bauer) Evely Meyka (Bäuerin) Marlene Marlow (Karoline) Wolfgang Völz (Metzger) Originaltitel: Hans im Glück Regie: Rolf Losansky Drehbuch: Gabriel Genschow, Rolf Losanky Kamera: Claus Neumann Musik: Sven Dohrow, Enrico Horn

