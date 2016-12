Schweiz 1 21:40 bis 22:15 Show Weihnachtscomedy Sketche zur Weihnachtszeit CH 2014 Stereo HDTV Merken In den Vorweihnachtstagen versucht sich Harry Hasler als Samichlaus in der Stadt. Bei Edelmais & Cie. dringen Vermummte in eine Kirche ein, Polizisten jagen einen Schmutzli, und im trauten Heim werden am leuchtenden Adventskranz die geheimsten Wünsche wahr. Die beiden Brüder von Oropax essen alles, was weihnächtlich aussieht und die richtige Grösse hat. In den Kürzestgedichten von Peach Weber ist der Reim wichtiger als der Sinn dahinter. Pendolari dell' Essere zeigen, dass man auch mit Kochgeschirr Geschichten erzählen kann. Bei Familie Giacobbo-Steinegger kommt der Messias zum Znacht vorbei, Herr Klöti rattert die Vorteile dieser Zeit in 15 Sekunden herunter, und Claudio Zuccolini hinterfragt den Sinn von Geschenken ganz allgemein. Fischbachs lassen sich über die miese Qualität ihres Baumes aus, aber Frau Iseli wünscht zum Schluss immerhin allen schöne Weihnachten. Die rund 25-minütige Sendung zeigt satirische, witzige, lustige, sinnfreie, böse und sauglatte Sketche zum Thema Weihnachtszeit. Für die Sendung verantwortlich zeichnet die Redaktion Comedy von Schweizer Radio und Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Viktor Giacobbo alias Harry Hasler, Oropax, Peach Weber, I Pendolari dell' Essere, Claudio Zuccolini Originaltitel: Weihnachtscomedy