Servus TV 01:20 bis 02:45 Actionfilm White Magic D 1994 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vikki (Alke Reiter) kann nicht nur toll Ski und Snowboard fahren, sie sieht auch umwerfend gut aus. Kein Wunder, dass die beiden Ski-Asse John (John Eaves) und Reto (Reto Lamm) alles tun, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. In den Bergen, aber auch auf See, versuchen sie sich mit unglaublichen Action-Stunts gegenseitig zu übertreffen. Wem wird Vikki ihr Herz schenken? Erneut gelingt es Willy Bogner mit seinem Sportfilm "White Magic", rasante Action-Szenen in spektakulären Landschaften auf die Leinwand zu bannen. Alke Reiter (Vikki), John Eaves (John) und Reto Lamm (Reto) sind die Protagonisten der abwechslungsreichen Dreiecksgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Eaves (John) Alke Reiter (Vikki) Reto Lamm (Reto) Markus Wasmeier (Markus) Conny Kissling (Conny) Hansjürg Rey (John II) Gianfranco L'Amore (Snowboarder) Originaltitel: White Magic Regie: Willy Bogner Drehbuch: Willy Bogner Kamera: Willy Bogner Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 6