Servus TV 21:55 bis 01:20 Tanz Michael Niavarani: Die unglaubliche Tragödie von Richard III. A 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Was unternehmen, wenn man unbeabsichtigt in politische Intrigen gerät, noch dazu im turbulenten England des 15. Jahrhunderts? Richard, Earl of Gloucester (Michael Pink) will König werden. William Forrest (Michael Niavarani) und Fredrick Dighton (Bernhard Murg), der erste ein Schuster und der zweite ein Koch, sollen dem skrupellosen Thronaspiranten zum Erfolg verhelfen. Damit beginnt für Forrest und Dighton ein Abenteuer, von dem sie nicht zu träumen gewagt hätten. Im Verlauf des Geschehens bekommen es die beiden Helden zu tun mit: Mehreren Morden. Zwei kleinen Prinzen im Tower. Einem Heiratsantrag. Einer alten, grantigen Königin. Viel englischem Wein und einigen Bieren. Einer Krönung samt Hymne. Einer Schlacht bei Bosworth. Echtem Theaterblut. Zwei abgeschnittenen Köpfen. Einigen gut gekleideten Edelleuten. Und einer Liebeserklärung an die Freundschaft. Mit Michael Niavarani, Hemma Clementi, Eva Maria Frank, Susanna Preissl, Pia Strauss, Stefan Altenhofer, Jakob Elsenwenger, Georg Leskovich, Bernhard Murg, Michael Pink, Oliver Rosskopf, Manuel Witting u.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Michael Niavarani: Die unglaubliche Tragödie von Richard III. Regie: Vicki Schubert