Servus TV 20:15 bis 21:55 Komödie Der Zeitreisende - Journey of Love USA 2012 2016-12-27 14:40 Stereo 16:9 HDTV Ein Journalist stößt auf eine außergewöhnliche Kontaktanzeige: "GESUCHT: Jemand, der mit mir zurück durch die Zeit reist. Du wirst bezahlt, nachdem wir zurückkommen. Du musst deine eigenen Waffen mitbringen. Sicherheit wird nicht garantiert. Ich habe das vorher erst einmal gemacht." Mit zwei Praktikanten geht er der Story auf den Grund. Eine davon, Darius Britt, tritt in Kontakt mit dem Verfasser der Anzeige und bereitet sich mit ihm auf die Zeitreise vor. Dabei verliebt sie sich in den seltsamen aber smarten Mann. Doch eine Frage schwebt dabei stets im Raum: Kann er wirklich durch die Zeit reisen oder ist er einfach nur verrückt? Die charmante Indie-Perle "Der Zeitreisende" von Colin Trevorrow (Jurassic World) trägt den Zusatztitel "Journey of Love", und das verdeutlicht, um was es in dem Film wirklich geht: Nicht so sehr um utopische Zeitreisen und wissenschaftliche Experimente, sondern um die (Un-)Möglichkeit der Liebe, die die Protagonisten der Reihe nach erfahren. In den Hauptrollen Aubrey Plaza (Darius) und Mark Duplass (als Zeitreisender Kenneth). Das erfrischend freche Drehbuch stammt aus der Feder von Derek Connolly, der dafür beim renommierten Sundance Film Festival ausgezeichnet wurde. Das Fachblatt Variety urteilte "Ein kleiner Film mit einem ganz großen Herz"! Schauspieler: Aubrey Plaza (Darius) Mark Duplass (Kenneth) Jake Johnson (Jeff) Karan Soni (Arnau) Jenica Bergere (Liz) Kristen Bell (Belinda) Jeff Garlin (Mr. Britt) Originaltitel: Safety Not Guaranteed Regie: Colin Trevorrow Drehbuch: Derek Connolly Kamera: Benjamin Kasulke Musik: Ryan Miller Altersempfehlung: ab 12