Servus TV 10:30 bis 13:43 Oper "Die Zauberflöte" aus der Mailänder Scala F 2016 Stereo 16:9 HDTV In der Produktion wirken Absolventen der "Accademia" der Mailänder Scala mit. Die Inszenierung lebt vom Temperament und Können der jungen Sänger und Orchester-Musiker (musikalische Leitung: Ádám Fischer). Neben dem österreichischen Tenor Martin Piskorski (Tamino) sind Fatma Said (Pamina), Yasmin Özkan (Königin der Nacht), Till von Orlowsky (Papageno) und die Wiltener Sängerknaben Innsbruck zu erleben. Eine Aufzeichnung aus der Mailänder Scala im September 2016. Schauspieler: Martin Piskorski (Tamino) sind Fatma Said (Pamina) Yasmin Özkan (Königin der Nacht) Till von Orlowsky (Papageno) Originaltitel: La flûte enchantée Regie: Roberto Maria Grassi