Servus TV 06:40 bis 07:35 Dokumentation Jesus Christus - Der Aufstieg einer Weltreligion GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Der Historiker Michael Scott reist zu den wichtigsten Orten, an denen das frühe Christentum sich entwickelte. Denn der Aufstieg des Christentums kann auch als bedeutendste politische Bewegung in der Menschheitsgeschichte gedeutet werden. Ende des 3. Jahrhunderts ist das Römische Reich politisch und wirtschaftlich angeschlagen. Kaiser Diokletian wendet sich dem Glauben und somit Roms heidnischen Göttern zu, die Blutopfer fordern. Doch für Christen ist die Opferung von Tieren ein rotes Tuch. Der daraus entstehende Konflikt führt zum bislang massivsten Versuch der Ausrottung des Christentums: der Diokletianischen Christenverfolgung. Originaltitel: Jesus: Rise To Power Regie: Ben Mole