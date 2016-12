RBB 23:00 bis 23:45 Show Das große Kleinkunstfestival 2016 Jury-Preis D 2016 HDTV Live TV Merken Die Verleihung des Jurypreises 2016 im Rahmen des "Großen Kleinkunstfestivals" versprach unterschiedlichste Formen der Unterhaltung und löste es über die Maßen ein. Am Ende mit einem würdigen Preisträger Maxi Gstettenbauer. Fünf hoffnungsvolle, unterschiedlichste und äußerst talentierte Kandidaten standen zur Wahl. Eine prominent bestückte Jury musste am Ende entscheiden, wer den Jurypreis aus den Händen von Dieter Hallervorden in Empfang nehmen durfte. Davor überzeugte zunächst jeder Künstler für sich das Publikum in den ausverkauften "Wühlmäusen" mit fantastischen Auftritten. Maxi Gstettenbauer verzweifelt dabei an der Technik-Unfähigkeit seiner Eltern. Mirja Regensburg ist gerne unperfekt und lebt das voller Inbrunst auch körperlich - aus. Helge & das Udo sind im positivsten Sinne verrückt. Das beweisen die Sprachakrobaten wieder einmal aufs Äußerste. Die zwei Musikerinnen von Suchtpotenzial schweifen ab in die gute alte Zeit, als der Rock'n'Roll noch Bedeutung hatte und David Anschütz zeigt auf entlarvend frische Art und Weise die deutlichen Humor-Unterschiede von Kölnern und Berlinern auf. 45 Minuten kurzweilige und kluge Unterhaltungsminuten sind Voraussetzung und Folge gleichermaßen für eine bunte Show der vielversprechendsten Comedians von morgen. Moderiert von keinem geringeren als Dieter Nuhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Nuhr , Gastgeber: Dieter Hallervorden Gäste: Gäste: Maxi Gstettenbauer. Mit: Mirja Regensburg, Helge & das Udo, Suchtpotenzial, David Anschütz Originaltitel: Das große Kleinkunstfestival 2016