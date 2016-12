RBB 11:40 bis 13:00 Kinderserie Die Märchenbraut Der Wolf ist tot CS, D 1979 Wieder da Live TV Merken Herr Mayer ist ein vielbeschäftiger Mann. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne und einen Dackel. Eines Tages findet er ein Glöckchen, und als er damit läutet, erscheint Rumburak, der Zauberer aus dem Märchenreich. Er entführt Herrn Mayer in das Märchenreich. Dort trifft er auf Rotkäppchen und Schneewittchen und für noch mehr Aufregung ist gesorgt, als sich die schöne Prinzessin Arabella in Peter Meyer verliebt und der böse Zauberer Rumburak ständig versucht, Herr über die Zauberringe zu werden. Die Real- und Märchenwelt gerät tüchtig durcheinander. Die Serie entstand 1981 nach den Buchvorlagen von Milos Macourek und Vaclav Vorlicek als Kooproduktion zwischen dem Tschechischen Fernsehen und dem WDR. "Arabela", so wie die Serie in der Originalfassung heißt, ist wohl neben Pan Tau eine der bekanntesten Serien aus den Barrandov-Studios. Die Fortsetzung des märchenhaften Abenteuers gibt es ab morgen in der "KinderZeit". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jana Nagyová (Arabella) Vladimír Mensík (Karl Maier) Stella Zázvorková (Vera Maier) Vladimír Dlouhý (Peter Maier) Jirí Lábus (Rumburak) Jana Drbohlavová (Mrs. Hermannová) Jirí Hrzán (TV assistant Gros) Originaltitel: Arabela Regie: Václav Vorlícek Drehbuch: Milos Macourek, Václav Vorlícek Kamera: Emil Sirotek Musik: Lubos Fiser