RBB 06:20 bis 08:00 Komödie Die große Schlacht des Don Camillo I, F 1955 SW HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Auch im dritten Teil der turbulenten Komödien-Reihe kommt zwischen den Kontrahenten Don Camillo (Fernandel) und Peppone (Gino Cervi) kein Frieden auf: Zankapfel ist dieses Mal Peppones Kandidatur für die Parlamentswahlen in Rom. Hochwürden Don Camillo will um jeden Preis verhindern, dass der Kommunist die Wahl gewinnt - einerseits, um Peppone eins auszuwischen, vielleicht aber auch aus Furcht, im Falle eines kommunistischen Wahlsiegs seinen Lieblingsfeind zu verlieren. Aber Peppone kann sich ohnehin nicht so recht auf seinen Wahlkampf konzentrieren: Er hat nur noch Augen für seine Sekretärin, die hübsche Genossin Clothilde (Claude Sylvain). Doch obwohl Don Camillo auf seine ganz eigene Weise dafür sorgt, dass Peppone keinen Ehebruch begeht, und dieser ihm zu Dank verpflichtet sein müsste, wird die alte Fehde unermüdlich fortgesetzt. Anlässe zum Streit gibt es schließlich reichlich. Da wäre zum Beispiel Don Camillos Plan, einen neuen Kirchturm zu bauen. Dieses Vorhaben bedarf allerdings der Zustimmung Peppones als Bürgermeister - die er natürlich verweigert. Bis sich herausstellt, dass er für seine Parlaments-Kandidatur den Abschluss der 5. Schulklasse nachholen muss. Also gehen die zwei Gegner einen Kuhhandel ein: Peppones schriftlichen Segen für den Bau des Turms im Tausch gegen ein dezentes Zuspielen der Prüfungsaufgaben aus Don Camillos Lager. Dann kommt der große Wahltag. Und siehe da, Peppone geht als strahlender Sieger aus dem Urnengang hervor. Nun wartet ein hohes Amt in Rom auf den Genossen. Aber so richtig freuen kann er sich darüber nicht. Zu sehr hängt er an seinem Heimatort Brescello - und, wer weiß, vielleicht ja auch an Don Camillo. Am Bahnhof kommt es zu einem Abschied, den man fast traurig nennen könnte - wenn er nicht zu guter Letzt noch eine unerwartete Wendung nehmen würde... "Die große Schlacht des Don Camillo" ist der dritte Teil in der erfolgreichen Reihe der 'Don Camillo und Peppone'-Filme. Voller Einfallsreichtum, deftigem Witz und reichlich Charme schreibt der Film die Geschichte des ewigen Kampfes zwischen dem schlagkräftigen Pfarrer und dem gewieften Kommunisten fort. In den Hauptrollen glänzen einmal mehr der französische Starkomiker Fernandel ('Der Bäcker von Valorgue') und der Italiener Gino Cervi ('Beckett'). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fernandel (Don Camillo) Gino Cervi (Giuseppe "Peppone" Bottazzi) Leda Gloria (Peppones Frau) Claude Sylvain (Genossin Clothilde) Umberto Spadaro (Bauer Bezzi) Memmo Carotenuto (Spiccio, der Eilige) Saro Urzì (Brusco) Originaltitel: Don Camillo e L'Onorevole Peppone Regie: Carmine Gallone Drehbuch: Giovanni Guareschi, Agenore Incrocci, Furio Scarpelli Kamera: Anchise Brizzi Musik: Alessandro Cicognini Altersempfehlung: ab 12