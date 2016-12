Silverline 20:15 bis 21:45 Horrorfilm Fresh Meat NZ 2012 20 40 60 80 100 Merken Seine Familie kann man sich bekanntlich nicht aussuchen, Rina hat aber ein ganz schlechtes Los gezogen. Als sie eine Hand in einer Auflaufform im Kühlschrank findet, staunt sie nicht schlecht: Ihre Maori-Eltern sind Kannibalen und so stehen schon mal Finger oder Menschenfleischbällchen auf der Speisekarte. Als eine Gruppe flüchtender Krimineller die Familie als Geiseln nimmt, merken diese schnell, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Fortan haben sie alle Hände voll zu tun, nicht selbst im nächsten Auflauf zu landen. Guten Appetit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Temuera Morrison (Hemi Crane) Nicola Kawana (Margaret Crane) Hanna Tevita (Rina) Kate Elliott (Gigi) Jack Sergent-Shadbolt (Johnny) Leand Macadaan (Ritchie) Ralph Hilaga (Paulie Tan) Originaltitel: Fresh Meat Regie: Danny Mulheron Drehbuch: Brad Abraham, Joseph O'Brien, Briar Grace Smith Musik: David Donaldson, Plan 9, Steve Roche, Janet Roddick Altersempfehlung: ab 18