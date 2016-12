Silverline 11:10 bis 12:35 Krimi Sinatra Club - Der Club der Gangster USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Es ist 1972 und die Mafia-Clans befinden sich im Krieg. Das aber reicht nicht, um den jungen, unbekannten aber dafür umso ambitionierteren John Gotti aufzuhalten. Im "Sinatra Club" hängen die KleinThrillernellen und Möchtegern-Gangster der Mafia rum, hier rekrutiert er Mitglieder der verfeindeten Familien um gemeinsam mit ihnen einen nie dagewesenen Raubzug zu unternehmen: Einen schwer bewaffneten Silber-Transporter überfallen. Und jeder der verfeindeten Bosse soll einen Teil der Beute bekommen, so will John sich einen Namen in den Reihen der Mafia machen. Doch der Plan ist alles andere als simpel und nach und nach kommen immer mehr Fehler in seiner Planung zu Tage? Als die Paten der Familien die versprochene Beute nicht bekommen werden sie ungeduldig und John und seine Kumpanen müssen um ihr Leben fürchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Gedrick (Sal) Danny Nucci (Gotti) Mark Belasco (Foxy) Michael Nouri (Fatico) Ellen Hollman (Jane) Andy Davoli (Tommy) Joey Lawrence (Louie 'Pipes' Pepitone) Originaltitel: Sinatra Club Regie: James Quattrochi Drehbuch: Salvatore Polisi Kamera: Jeff Baustert Musik: Jerry Deaton Altersempfehlung: ab 16